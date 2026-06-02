Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Saddil Ramdani Kembali ke Timnas Indonesia, Ada Misi yang Ingin Dituntaskan

Selasa, 02 Juni 2026 – 14:30 WIB
Saddil Ramdani Kembali ke Timnas Indonesia, Ada Misi yang Ingin Dituntaskan - JPNN.COM
Saddil Ramdani kembali dipanggil Timnas Indonesia. Foto: Barly Isham/Persib.

jpnn.com - Nama Saddil Ramdani kembali menghiasi daftar pemain Timnas Indonesia.

Setelah sempat menghilang selama dua tahun dari tim nasional, Saddil kini mendapat kesempatan baru dari pelatih John Herdman.

Pelatih asal Inggris tersebut memasukkan Saddil ke dalam 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2026.

Baca Juga:

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik empat hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Bagi Saddil, pemanggilan kali ini menjadi momen yang telah lama dinantikan.

Sejak terakhir kali tampil bersama Timnas pada 2024, winger Persib Bandung itu harus bersabar menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali mengenakan lambang Garuda di dada.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia," ucap Saddil.

Kembalinya Saddil membuka peluang baginya untuk kembali menunjukkan kualitas di level internasional.

Nama Saddil Ramdani kembali muncul dalam skuad Timnas Indonesia pilihan John Herdman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Saddil Ramdani  Timnas Indonesia  John Herdman  Persib  FIFA Matchday 
BERITA SADDIL RAMDANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp