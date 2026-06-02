Saddil Ramdani Kembali ke Timnas Indonesia, Ada Misi yang Ingin Dituntaskan

Selasa, 02 Juni 2026 – 14:30 WIB

jpnn.com - Nama Saddil Ramdani kembali menghiasi daftar pemain Timnas Indonesia.

Setelah sempat menghilang selama dua tahun dari tim nasional, Saddil kini mendapat kesempatan baru dari pelatih John Herdman.

Pelatih asal Inggris tersebut memasukkan Saddil ke dalam 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik empat hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Bagi Saddil, pemanggilan kali ini menjadi momen yang telah lama dinantikan.

Sejak terakhir kali tampil bersama Timnas pada 2024, winger Persib Bandung itu harus bersabar menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali mengenakan lambang Garuda di dada.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia," ucap Saddil.

Kembalinya Saddil membuka peluang baginya untuk kembali menunjukkan kualitas di level internasional.