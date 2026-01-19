Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Saddil Ramdani Kirim Sinyal ke Timnas Indonesia, Ini Pesannya untuk John Herdman

Senin, 19 Januari 2026 – 05:44 WIB
Saddil Ramdani. Foto: IG saddilramdanii.

jpnn.com - Nama Saddil Ramdani kembali mencuat di tengah dinamika Timnas Indonesia.

Winger Persib Bandung itu secara terbuka mengungkapkan hasratnya untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di Skuad Garuda.

Bagi Saddil, seragam tim nasional bukan sekadar simbol, melainkan panggung tertinggi bagi pesepak bola Indonesia.

Kerinduan itu muncul setelah Saddil lebih dari setahun tak lagi mendapat panggilan membela Merah Putih.

"Kami sebagai pemain Indonesia tentu rindu untuk bermain di timnas."

"Siapa yang tidak ingin membela Timnas Indonesia, semua pasti ingin," ucap Saddil.

Dia menilai kesempatan kembali ke timnas harus dijawab dengan kesiapan dan pembuktian nyata.

Saddil menegaskan dirinya selalu memelihara motivasi untuk bersaing jika peluang itu datang.

Saddil Ramdani menanti kesempatan kembali ke Timnas Indonesia. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk pelatih anyar John Herdman.

Saddil Ramdani  Timnas Indonesia  John Herdman  Persib 
