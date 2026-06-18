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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Saddil Ramdani Siapkan Diri Sejak Dini Sambut Musim Baru Persib

Kamis, 18 Juni 2026 – 21:49 WIB
Saddil Ramdani Siapkan Diri Sejak Dini Sambut Musim Baru Persib - JPNN.COM
Winger Persib Bandung Saddil Ramdani. Foto: Barly Isham/Persib.

jpnn.com - Winger Persib Bandung Saddil Ramdani tidak benar-benar berhenti beraktivitas meski kompetisi tengah memasuki masa jeda panjang.

Eks pemain Persela Lamongan itu tetap menjaga ritme latihan demi memastikan kondisi fisiknya tidak menurun saat kembali ke lapangan.

Di tengah libur yang panjang, Saddil memanfaatkannya untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

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Namun di saat yang sama, pemain berusia 27 tahun itu tetap menyisipkan program latihan mandiri sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya sebagai pesepak bola.

Menurutnya, menjaga kebugaran di masa libur menjadi hal penting agar tidak kehilangan sentuhan saat tim kembali memulai persiapan.

"Saat libur panjang, biasanya saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selain itu, saya juga tetap menjaga kondisi fisik dengan latihan ringan," jelasnya.

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Pemilik 29 caps di Timnas Indonesia tersebut menilai latihan ringan yang dilakukan secara rutin selama masa jeda sangat membantu proses adaptasi ketika kembali mengikuti program latihan tim yang lebih intens.

Saddil menegaskan hal itu dilakukan agar dirinya tidak memulai dari titik awal saat pramusim dimulai.

Winger Persib Bandung Saddil Ramdani tidak benar-benar berhenti beraktivitas meski kompetisi tengah memasuki masa jeda panjang.

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TAGS   Persib  Saddil Ramdani  Persib Bandung  Super League 
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