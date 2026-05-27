Liga Indonesia

Saddil Ramdani Ukir Sejarah Bersama Persib, Ada Sosok yang Selalu Membakarnya

Rabu, 27 Mei 2026 – 13:12 WIB
Winger Persib Bandung Saddil Ramdani. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelar juara BRI Super League 2025/26 yang diraih Persib Bandung menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi Saddil Ramdani.

Winger lincah itu merasa pencapaian musim ini mempunyai arti spesial dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Saddil mengaku bangga karena dirinya berhasil menjadi pemain pertama asal Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara, yang mampu merasakan gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Ini menjadi sejarah untuk saya pribadi dan untuk daerah saya di Kepulauan Muna. Baru saya yang bisa sampai di titik ini," ucap Saddil.

Pemain berusia 27 tahun itu tidak lupa mempersembahkan keberhasilan bersama Maung Bandung kepada sang ibu yang selama ini senantiasa memberikan dukungan.

Selain keluarga, Saddil juga mengungkap ada sosok lain yang berperan menjaga motivasinya sepanjang musim, yakni Adam Alis.

"Yang pertama tentu untuk mama saya. Setelah itu ada teman saya yang terus memberikan semangat kepada saya setiap waktu," tambahnya.

Menurut Saddil, Adam Alis kerap menanamkan keyakinan bahwa Persib memiliki kapasitas besar untuk mengakhiri musim dengan gelar juara.

Perjalanan Saddil Ramdani bersama Persib Bandung musim ini berakhir manis. Ada cerita emosional di balik gelar juara tersebut.

