Sadis! Taufik Hidayat Menyiksa YTR, Begini Kronologi

jpnn.com, BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkap kronologi dugaan penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat (30 tahun) terhadap YTR (29).

Berdasarkan hasil penyidikan, kekerasan terhadap korban sudah berlangsung secara berulang sejak Mei 2024 hingga Juni 2026 di sejumlah lokasi indekos di Bandung Raya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan penyidik menemukan korban mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik selama tinggal bersama pelaku.

"Berdasarkan hasil penyidikan, kekerasan terhadap korban terjadi secara berulang dalam kurun waktu yang cukup panjang dan dilakukan di beberapa lokasi berbeda," kata Rudi dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026).

Dia menyebut penyidik telah mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, serta melakukan pemeriksaan forensik untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

Kronologi Kekerasan Fisik Taufik Hidayat Kepada YTR

Pertemuan keduanya terjadi pada tahun 2024 melalui aplikasi kencan. Keduanya lalu bertemu di kawasan Cicaheum dan memutuskan tinggal bersama di Kosan Krisna Jaya, Kota Bandung, pada periode 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024.

Selama tinggal di lokasi tersebut, korban mengalami pemukulan pada bagian badan serta disundut rokok ketika pelaku sedang kesal.