SAE Indonesia Gelar THE CONTINUUM, Pamerkan 25 Karya dari 48 Talenta Kreatif Muda

jpnn.com, JAKARTA - SAE Indonesia kembali menghadirkan pameran karya akhir mahasiswa bertajuk “THE CONTINUUM: The Creative Evolution in Motion” yang akan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Kampus SAE Indonesia, Pejaten, Jakarta Selatan.

Tahun ini, sebanyak 48 mahasiswa akan memperkenalkan 25 karya proyek akhir dari program Film Production, Audio Production, 3D Animation & Visual Effects, serta Creative & Entertainment Business.

Tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan hasil pembelajaran mahasiswa, THE CONTINUUM dirancang sebagai titik temu antara talenta kreatif baru dengan para pelaku industri.

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Melalui pameran ini, para profesional industri, studio kreatif, production house, agensi, komunitas, media, hingga calon kolaborator dapat melihat langsung potensi kreator muda yang tengah mempersiapkan langkah pertama mereka di dunia profesional.

Pembukaan resmi THE CONTINUUM akan dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2026, dan dihadiri oleh pelaku industri kreatif, media, alumni, mitra industri, dosen, serta sivitas akademika SAE Indonesia.

Pameran kemudian dibuka untuk masyarakat umum mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2026, setiap hari pukul 11.00–18.00 WIB. Selama lima hari penyelenggaraan, pengunjung dapat menikmati pameran karya mahasiswa, pemutaran film dan animasi, instalasi audio interaktif, workshop industri, sharing session, serta kesempatan berdialog langsung dengan para exhibitor mengenai proses di balik karya mereka.

Tema THE CONTINUUM melanjutkan perjalanan narasi kreatif yang telah dibangun SAE Indonesia selama empat tahun terakhir.

Perjalanan eksibisi tersebut dimulai melalui The Emergence tahun 2023 yang merepresentasikan lahirnya potensi kreatif, dilanjutkan dengan The Opportune tahun 2024 tentang keberanian menangkap peluang, serta The Resonance tahun 2025 yang menggambarkan bagaimana sebuah karya dapat menciptakan dampak dan membangun budaya.