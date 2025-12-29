Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Safa Marwah Beri Tanggapan Soal Rumor Jadi Simpanan Ridwan Kamil

Senin, 29 Desember 2025 – 05:55 WIB
Safa Marwah Beri Tanggapan Soal Rumor Jadi Simpanan Ridwan Kamil - JPNN.COM
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah akhirnya memberi tanggapan soal rumor dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Dengan tegas, dia membantah gosip hubungan gelap dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut.

“Kalau ditanya lagi dekat atau enggak, jawabannya sih enggak," ungkap Safa Marwah dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Baca Juga:

DJ sekaligus kreator konten itu mengeklaim hanya berteman dengan Ridwan Kamil.

Adapun Safa Marwah mengaku berkenalan dengan suami Atalia Praratya itu sejak 2021 lalu.

"Saya berteman saja dan sudah lama banget, dari 2021 kenal beliau," tegasnya.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Safa Marwah berharap netizen tidak lagi menyebarkan rumor dirinya sebagai selingkuhan Ridwan Kamil.

Dia kembali menegaskan hanya sekadar berteman dengan pria yang karib disapa Kang Emil itu.

Selebgram Safa Marwah akhirnya memberi tanggapan soal rumor dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Safa Marwah  Ridwan Kamil  RK  Kang Emil 
BERITA SAFA MARWAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp