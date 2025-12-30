Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Safa Marwah: Yang Jelas Ini Bukan Motor Bapak RK

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:09 WIB
Safa Marwah: Yang Jelas Ini Bukan Motor Bapak RK - JPNN.COM
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

Kali ini, dia meluruskan gosip terkait video dirinya tengah mengendarai motor yang diduga milik RK.

"Mohon maaf jangan terlalu diiniin apa sih namanya," ungkap Safa Marwah melalui akun miliknya di Instagram, Senin (29/12).

Baca Juga:

Perempuan yang juga berprofesi sebagai DJ itu menegaskan bahwa motor tersebut bukan kepunyaan Ridwan Kamil.

Oleh sebab itu, Safa Marwah meminta netizen agar tidak berspekulasi terlalu jauh.

"Yang jelas ini bukan motor Bapak RK," lanjutnya.

Baca Juga:

Safa Marwah: Yang Jelas Ini Bukan Motor Bapak RK

Sebelumnya Safa Marwah telah membantah rumor yang menyebut dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Safa Marwah  Selebgram Safa Marwah  Ridwan Kamil  RK 
BERITA SAFA MARWAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp