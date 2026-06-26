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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Safari Jokowi Dianggap Buat Kepentingan Keluarga, Terkhusus untuk Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:15 WIB
Safari Jokowi Dianggap Buat Kepentingan Keluarga, Terkhusus untuk Gibran dan Kaesang - JPNN.COM
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebut langkah safari politik yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan anak-anak dari Presiden ketujuh RI itu.

"Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia," kata Guntur kepada awak media, Jumat (26/6).

Dia mengatakan anak Jokowi yang juga Wapres RI Gibran Rakabuming Raka kemungkinan tak akan bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

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Menurut Guntur, Jokowi tentu harus meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin sang anak, yakni Kaesang Pangarep ke Senayan, ketika Gibran tak bersama Prabowo pada 2029.

"Semua demi masa depan anak-anaknya, Jokowi harus kerja keras," kata dia.

Menurutnya, langkah Jokowi yang berkeliling ke penjuru Indonesia bukan untuk kepentingan bangsa, melainkan demi urusan pribadi.

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"Keliling kampanye politik hanya menegaskan ambisi kekuasaan dari dinasti Jokowi," ujar Guntur.

Presiden ketujuh RI Jokowi akan memulai safari politik setelah sembuh dari penyakit dan kunjungan dilakukan perdana ke Lampung, Jumat ini.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyebut Jokowi harus meloloskan PSI ke Senayan ketika Gibran tak bersama Prabowo pada 2029.

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TAGS   safari politik Jokowi  Gibran Rakabuming Raka  Gibran Rakabuming  Gibran  Kaesang Pangarep  Kaesang 

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