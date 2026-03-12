Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Safari Ramadan Bareng Anak Yatim, PTPN IV Jangkau Tujuh Provinsi

Kamis, 12 Maret 2026 – 14:02 WIB
Safari Ramadan Bareng Anak Yatim, PTPN IV Jangkau Tujuh Provinsi - JPNN.COM
PalmCo memperluas kegiatan sosial di wilayah operasionalnya bertepatan dengan momentum Ramadan. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperluas kegiatan sosial di wilayah operasionalnya bertepatan dengan momentum Ramadan. 

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan melalui rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah pihaknya menjangkau tujuh provinsi.

"Perusahaan menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim serta memberikan dukungan bagi sejumlah panti asuhan di Sumatera dan Kalimantan," ucap Jatmiko dikutip, Kamis (12/3).

Baca Juga:

Sepanjang kegiatan tersebut, lebih dari 500 anak yatim piatu dan puluhan warga dhuafa menerima santunan yang disalurkan secara bertahap di berbagai daerah sekitar kebun dan pabrik perusahaan.

Jatmiko menyebut kegiatan Safari Ramadan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara manajemen dan karyawan, tetapi juga momentum untuk memperluas manfaat perusahaan bagi masyarakat sekitar.

“Safari Ramadan ini memang menjadi ruang konsolidasi internal perusahaan. Namun, pada saat yang sama, kami ingin memastikan kehadiran perusahaan juga dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional,” kata Jatmiko.

Baca Juga:

Menurut dia, distribusi santunan yang tersebar di berbagai daerah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang sedang menjalani ibadah puasa hingga menyambut Idulfitri.

Dukungan bagi Panti Asuhan

PalmCo memperluas kegiatan sosial di wilayah operasionalnya bertepatan dengan momentum Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PalmCo  Idulfitri  anak yatim  Lebaran 
BERITA PALMCO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp