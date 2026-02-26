Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Safari Ramadan di Makodam II/Sriwijaya, Herman Deru Sampaikan Duka atas Wafatnya Alex Noerdin

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:39 WIB
Safari Ramadan di Makodam II/Sriwijaya, Herman Deru Sampaikan Duka atas Wafatnya Alex Noerdin - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan kabar duka atas wafatnya Alex Noerdin saat Safari Ramadan di Masjid Radhatul Ulum, Makodam II/Sriwijaya, Rabu (25/2) malam. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri Pengajian Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Raudhatul Ulum, Makodam II/Sriwijaya, Rabu (25/2) malam.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan BUMN/BUMD, serta tokoh masyarakat Sumsel.

Acara diawali dengan salat Isya berjemaah dan dilanjutkan dengan Tarawih.

Baca Juga:

Sebelum takbir pertama berkumandang, Herman Deru menyampaikan kabar duka atas wafatnya Gubernur Sumsel periode 2008–2018 Alex Noerdin, yang meninggal dunia di Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

Dia mengajak seluruh jemaah untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Mari kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, kakak kita, Bapak Alex Noerdin yang telah berpulang," ajak Herman Deru.

Baca Juga:

Herman Deru menyampaikan Alex Noerdin merupakan sosok yang pernah berdedikasi membangun daerah ini.

"Mari kita kirimkan Al-Fatihah, semoga beliau mendapat tempat terbaik. Rencananya, jenazah akan dimakamkan besok di Pemakaman Kebun Bunga,” imbuh Herman Deru.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan kabar duka atas wafatnya Alex Noerdin saat Safari Ramadan di Masjid Radhatul Ulum, Makodam II/Sriwijaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Noerdin Meninggal Dunia  Herman Deru  pemprov Sumsel  Safari Ramadan  Alex Noerdin  Alex Noerdin Meninggal  Makodam II/Sriwijaya 
BERITA ALEX NOERDIN MENINGGAL DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp