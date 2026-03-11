Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Safari Ramadan di Prabumulih, Herman Deru Apresiasi Kemajuan Kota & Dorong RS Penyangga

Rabu, 11 Maret 2026 – 12:04 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (10/3). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PRABUMULIH - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengapresiasi berbagai kemajuan pembangunan di Kota Prabumulih serta mendorong penguatan layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit penyangga wilayah.

Hal itu disampaikan Gubernur Herman Deru saat menghadiri Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (10/3).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Feby Deru dan jajaran Pemprov Sumsel, serta Pemerintah Kota Prabumulih dan masyarakat setempat.

Gubernur Herman Deru dalam sambutannya mengatakan Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah serta masyarakat.

Dia menilai Kota Prabumulih mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu capaian yang mendapat apresiasi Herman Deru adalah kebijakan pemindahan pasar dari pusat kota yang dinilai berhasil mengurai kemacetan yang sebelumnya menjadi persoalan bagi masyarakat.

Herman Deru juga menilai peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Prabumulih cukup signifikan.

Oleh karena itu, lanjut dia, ke depan pemerintah akan mendorong pembangunan rumah sakit bertingkat yang dapat berfungsi sebagai rumah sakit penyangga bagi wilayah sekitar.

Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (10/3)

TAGS   Safari Ramadan  Herman Deru  pemprov Sumsel  Ramadan  RS Penyangga  Prabumulih  Sumsel 
