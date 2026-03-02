Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Safari Ramadan di Talang Kelapa, Herman Deru Soroti Infrastruktur dan Dampak ODOL

Senin, 02 Maret 2026 – 06:58 WIB
Safari Ramadan di Talang Kelapa, Herman Deru Soroti Infrastruktur dan Dampak ODOL
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menghadiri Pengajian Ramadan 1447 Hijriah di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, BANYUASIN - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menghadiri Pengajian Ramadan 1447 Hijriah di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Minggu (1/3). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Banyuasin Askolani dan jajaran Forkopimda.

Dalam agenda Safari Ramadan tersebut, Gubernur Sumsel menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

Bupati Banyuasin Askolani menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur di tengah masyarakat Banyuasin.

Dia menyebut daerahnya tetap kondusif meskipun memiliki masyarakat yang majemuk.

Askolani juga memaparkan capaian sektor pertanian yang menunjukkan peningkatan signifikan hingga meraih predikat produktivitas pangan tertinggi secara nasional.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama pada infrastruktur jalan, jembatan, layanan air bersih PDAM, serta jalan negara.

Selain itu, persoalan kemacetan menjadi perhatian Pemkab Banyuasin. Salah satu solusi yang diapresiasi adalah pembangunan jalan tol dari Keramasan hingga Suak Tape. Ia pun mengapresiasi dukungan Pemprov Sumsel terhadap pembangunan di Banyuasin, khususnya bantuan jalan dan jembatan pada 2025.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menghadiri Pengajian Ramadan 1447 Hijriah di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa

