Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Safari Ramadan, Gubernur Herman Deru Soroti Infrastruktur Jalan di OKI

Sabtu, 21 Februari 2026 – 12:18 WIB
Safari Ramadan, Gubernur Herman Deru Soroti Infrastruktur Jalan di OKI - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru melakukan kunjungan Safari Ramadan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (20/2/2026). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru melakukan kunjungan Safari Ramadan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (20/2/2026).

Dia hadir bersama Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru.

Kunjungan itu menjadi Safari Ramadan perdana di luar Kota Palembang 2026.

Baca Juga:

Selain itu, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, ini merupakan kunjungan kesembilan Herman Deru ke Kabupaten OKI.

Herman Deru menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKI.

Menurutnya, sebagai kabupaten terluas di Sumsel dengan bentangan tol terpanjang, OKI membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumsel.

Baca Juga:

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen membantu pembangunan infrastruktur jalan di OKI,” katanya.

Dia mengingatkan pentingnya sinergi dan kekompakan antara ulama dan umara untuk menjaga stabilitas daerah.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru melakukan kunjungan Safari Ramadan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (20/2/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemprov Sumsel  Herman Deru  Safari Ramadan  tol 
BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp