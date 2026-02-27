Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pilpres

Safari Ramadan, Kaesang Didoakan Jadi Presiden 2029

Jumat, 27 Februari 2026 – 20:50 WIB
Ketum PSI Kaesang Pangarep mengawali safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi dua pondok pesantren di Pandeglang, Banten, Kamis (26/2). Foto: dok DPP PSI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep didoakan menjadi Presiden Indonesia di Pilpres 2029 oleh kiai dan santri Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Klender, Jakarta Timur, Jumat (27/2).

Hal itu terjadi saat Kaesang yang ditemani Ketua harian PSI, Ahmad Ali, Sekjen, Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Isyana Bagoes Oka melakukan safari ramadan ke sejumlah pondok pesantren.

Menanggapi itu, Ketua harian PSI Ahmad Ali mengatakan saat ini Indonesia masih memiliki Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

"Kan, kita punya presiden Pak Prabowo hari ini. Ada wakil presiden kita Mas Gibran. Terus Mas Kaesang mau ditaruh di mana?. Itu nanti akan datang," kata Ali.

Dia mengatakan saat ini PSI akan menargetkan kerja secara maksimal untuk Pileg 2029.

"Target kami bekerja secara maksimal. Kami ikuti aturan DPR RI dan pemerintah nanti akan menetapkan ambang batas parliamentary treshold-nya. Kami berjuang insyaallah di atas yang ditetapkan oleh undang-undang," lanjutnya.

Ali juga menjelaskan saat ini partainya akan mempersiapkan semua hal lebih baik ketimbang Pemilu 2024.

"Di 2029 ini insyaallah lebih baik daripada Pemili 2024. Itu, sih, yang menjadi harapan dari kami semua. Kami menyiapkan partai ini lebih adaptif untuk menghadapi pertarungan politik di 2029," pungkas Ali.(mcr8/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra

