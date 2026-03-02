Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Safari Ramadan, Kaesang Kunjungi Kiai Anwar Iskandar di Ponpes Al-Amin Kediri

Senin, 02 Maret 2026 – 14:59 WIB
Safari Ramadan, Kaesang Kunjungi Kiai Anwar Iskandar di Ponpes Al-Amin Kediri - JPNN.COM
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur, Minggu (1/3/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, KEDIRI - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur, Minggu (1/3).

Di sana, Kaesang dan rombongan DPP PSI diterima langsung oleh pimpinan pondok pesantren KH. Anwar Iskandar di kediamannya.

Selanjutnya mereka sempat berdialog dan makan bersama. Turut hadir Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, dan pengurus PSI di Jawa Timur.

Baca Juga:

Saat disuguhkan nasi kuning, Kaesang berkelakar, "Saya kayak lagi ulang tahun."

"Mas Kaesang, saya doakan PSI jaya selamanya," ucap KH. Anwar Iskandar yang juga Ketua MUI Jawa Timur.

Safari Ramadan ini menjadi agenda rutin PSI, yang tak lain untuk mempererat tali silahturahmi dengan tokoh agama, ulama dan kiai di berbagai daerah.

Baca Juga:

Menurut Ahmad Ali, Safari Ramadan merupakan ajang untuk berdialog dan mendapatkan nasihat dari para tokoh agama, ulama dan para kiai.

"Kita bercengkerama, bertukar cerita, dan meminta nasihat dari para alim ulama," pungkas Ahmad Ali. (dil/jpnn)

Kaesang dan rombongan DPP PSI diterima langsung oleh pimpinan pondok pesantren Al-Amin, KH. Anwar Iskandar di kediamannya.

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang  Safari Ramadan  PSI  Kediri  Al-Amin  Pesantren 
BERITA KAESANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp