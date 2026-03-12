Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Safari Ramadan, MIND ID Dorong Kepedulian Terhadap Masa Depan Generasi 

Kamis, 12 Maret 2026 – 11:47 WIB
Safari Ramadan, MIND ID Dorong Kepedulian Terhadap Masa Depan Generasi
Kegiatan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu sebagai bagian dari rangkaian Program Safari Ramadan 2026 yang digelar oleh MIND ID. Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat komitmennya melalui berbagai kegiatan sosial yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Dalam momentum Ramadan, MIND ID menggelar kegiatan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu sebagai bagian dari rangkaian Program Safari Ramadan 2026.

Kegiatan itu menjadi ruang untuk menginspirasi generasi muda khususnya anak-anak yatim piatu dan anak-anak penyandang disabilitas, pada Selasa (10/3).

Sebanyak hampir 300 anak diberikan paket kebutuhuan pokok dan santunan.

Mereka mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Ramadan seperti pembacaan Kitap Suci Al-Qur’an, tausiyah, berbuka puasa bersama, hingga salat tarawih berjamaah.

Anak-anak juga diberikan pertunjukan boneka puppet, serta sesi cerita motivasi yang dibawakan langsung oleh Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management MIND ID Pambudi Soenarsihanto.

Salah satu momen paling istimewa adalah ketika anak-anak panti menyerahkan karya lukisannya kepada Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin.

Lukisan tersebut menjadi simbol keberanian anak-anak dalam mengekspresikan diri, sekaligus pengingat bagi perusahaan akan pentingnya memberikan ruang dan dukungan berkelanjutan bagi mereka.



