Safari Ramadan, Riota Jaya Lestari Bagikan Takjil & Sajadah di 8 Desa Kolaka Utara

jpnn.com, KOLAKA UTARA - PT Riota Jaya Lestari melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menggelar Safari Ramadan 2026, yang dikemas dalam program Berkah Riota.

Kegiatan ini digelar di sejumlah wilayah di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kecamatan Lambai dan Kecamatan Lasusua, meliputi Desa Lambai, Desa Woise, Desa

Puncak Monapa, Desa Sulaho, Desa Latawaro, Desa Totallang, Desa Woitombo, dan Desa Lapasipasi, serta beberapa titik lainnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Melalui program Berkah Riota, PT Riota Jaya Lestari menghadirkan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Rangkaian kegiatan tersebut antara lain pembagian paket makanan dan takjil, kultum menjelang berbuka puasa, buka puasa bersama, salat Maghrib berjamaah, makan bersama, shalat Isya, ceramah agama, hingga shalat tarawih berjamaah.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, dalam kegiatan tersebut PT Riota Jaya Lestari juga membagikan souvenir berupa sajadah kepada jamaah yang hadir di masjid.

Dept. Head PR & Community Development PT Riota Jaya Lestari, Saipullah mengatakan kegiatan Safari Ramadan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kegiatan Safari Ramadan melalui program Berkah Riota ini merupakan wujud kepedulian PT Riota Jaya Lestari untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di bulan suci Ramadan. Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saipullah.