Safari Ramdan, Kaesang Pangarep dan Ahmad Ali Santap Sate Klatak di Ponpes Minggir

jpnn.com, SLEMAN - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep kembali melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3).

Tiba saat berbuka puasa, Kaesong dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali langsung menjalankan salat maghrib berjamaah.

Setelahnya pimpinan pondok pesantren, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, langsung menawarkan makanan khas Yogyakarta, yakni sate klatak.

"Itu sate klatak yang tidak pakai bumbu, enak itu sate klatak," ungkap Gus Muwafiq.

Kaesang Pangarep mengatakan sate dengan tusukan dari jeruji roda sepeda motor ini memang enak.

"Sate klatak yang pakai jeruji itu enak. Makanan Yogya enggak ada yang gak enak," ucap Kaesang.

Ahmad Ali menyatakan, kalau ke Yogyakarta, tidak afdol jika tidak makan sate klatak.

"Ya itu tradisi itu. Kalau tidak makan sate datang ke sini, itu berarti kan belum nyampe itu,” ucap Ahmad Ali.