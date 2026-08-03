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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sah, Agustina Terpilih Menjadi Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Periode 2026–2028

Senin, 03 Agustus 2026 – 06:15 WIB
Sah, Agustina Terpilih Menjadi Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Periode 2026–2028 - JPNN.COM
Ketua Umum Presidium Pusat (PP) HIKMAHBUDHI Periode 2026–2028 Agustina yang terpilih pada Kongres XIII HIMAHBUDHI di Lombok Utara, Provinsi NTB pada Minggu (2/8/206). Foto: Dok. HIKMAHBUDHI

jpnn.com, JAKARTA - Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) yang berlangsung di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat secara resmi menetapkan Agustina sebagai Ketua Umum Presidium Pusat (PP) HIKMAHBUDHI Periode 2026–2028.

Penetapan tersebut menjadi puncak dari rangkaian sidang kongres yang berlangsung secara demokratis, penuh semangat persaudaraan, serta mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan kebersamaan pada Minggu (2/8/2026).

Terpilihnya Agustina menjadi tonggak baru bagi perjalanan HIKMAHBUDHI dalam melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi.

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Untuk mengemban amanat kongres diharapkan mampu memperkuat peran HIKMAHBUDHI sebagai organisasi mahasiswa Buddhis yang "BERDIKARI" Berakar di internal, Terdidik dalam pikiran, Adaptif dalam gerakan sehingga diharapkan terus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Agustina dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh kader HIKMAHBUDHI.

Dia menegaskan kepemimpinan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat kolektif, serta mengutamakan persatuan organisasi.

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"Kemenangan ini bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh kader HIKMAHBUDHI. Mari kita bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, dan bersama-sama membawa HIKMAHBUDHI menjadi organisasi yang semakin relevan, adaptif, serta mampu memberikan manfaat bagi umat, masyarakat, dan Indonesia," ujar Agustina.

Kongres XIII juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi organisasi, merumuskan arah gerakan, serta menyusun program strategis yang akan menjadi pedoman kepengurusan periode 2026–2028.

Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) menetapkan Agustina sebagai Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Peridoe 2026-2028.

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TAGS   Hikmahbudhi  PP Hikmahbudhi  mahasiswa Budhis  organisasi mahasiswa 
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