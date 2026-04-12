Sah! Ducati Panigale V4 R Sapa Para Sultan Indonesia

Minggu, 12 April 2026 – 12:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ducati kembali menggoda pasar motor sport premium tanah air lewat perilisan Ducati Panigale V4 R terbaru.

Ducati mengeklaim Panigale V4 R merupakan satu di antara superbike paling prestisius mereka.

Superbike asal Italia itu sudah bisa dipesan dan dilihat langsung di showroom Ducati Bintaro.

Sebelumnya, model ini diperkenalkan secara global dalam ajang Ducati World Premiere 2026 dan menjadi penerus lini legendaris sejak era 996R.

Hadir bukan sekadar motor sport biasa, Panigale V4 R dirancang sebagai basis utama untuk ajang World Superbike, sekaligus membawa teknologi balap ke penggunaan jalan raya.

CEO Jimmy Budhijanto menyebut Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk motor sport premium.