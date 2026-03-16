Sahabat Amanina & PINTU Depok Perkuat Kepedulian Sosial UMKM

Senin, 16 Maret 2026 – 14:22 WIB
Komunitas Sahabat Amanina Depok bersama Yayasan Maharani Kirana Pertiwi (YMKP) menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan anak yatim pada Sabtu (14/3) di Toko PINTU Depok. Foto: dok YMKP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komunitas Sahabat Amanina Depok, Henny Juliana mengatakan santunan anak yatim menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh komunitas Sahabat Amanina Depok. 

Hal itu diungkapkan Henny saat Komunitas Sahabat Amanina Depok bersama Yayasan Maharani Kirana Pertiwi (YMKP) menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan anak yatim pada Sabtu (14/3) di Toko PINTU Depok. 

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Depok sekaligus berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dari kalangan keluarga pelaku UMKM.

Program itu ditujukan khusus untuk membantu anak-anak yatim yang berasal dari lingkungan keluarga pelaku UMKM di Depok.

“Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan anggota Sahabat Amanina dalam suasana Ramadan melalui buka puasa bersama,” ujar Henny.

Acara tahun ini diselenggarakan di Toko PINTU Depok, sebuah ruang usaha kreatif yang dikelola oleh Yayasan Maharani Kirana Pertiwi (YMKP). 

Toko ini merupakan bagian dari inisiatif kreatif YMKP untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus mendukung kegiatan sosial dan literasi di berbagai daerah.

Co-Founder YMKP Putu Anggreni menjelaskan Toko PINTU merupakan konsep usaha sosial yang mengajak masyarakat untuk berbagi barang-barang layak pakai yang masih memenuhi isi lemari, seperti pakaian dan berbagai barang lainnya, untuk dijual kembali dengan harga terjangkau.

