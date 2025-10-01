Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Sahabat Baru

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 01 Oktober 2025 – 07:37 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Tiga hari di Syria saya dapat satu sahabat baru: Belal. Nama lengkapnya: Belal bin Mohamed Adnan Bader.

Saya mengenalnya di makan malam bersama. Di malam pertama saya di Syria. Di resto eksklusif bintang lima. Lantai atasnya full music –"lagi ada tamu penting dari Saudi Arabia".

Saya menduga tamu penting itu tak lain adalah si Butik yang dijemput konvoi lima mobil di tangga pesawat siang tadi.

Keesokan harinya saya diundang ke kantor perusahaan Belal. Kantornya sederhana. Di lantai empat gedung miliknya sendiri.

Selama kami bicara, telepon sering berdering –dan ia selalu mengangkatnya. Sesekali tamu nyelonong masuk, bicara sebentar dengannya, lalu berganti tamu lainnya.

Perusahaannya banyak. Di berbagai bidang usaha. Dagang. Jasa. Industri. Saya puji Belal: "Anda hebat sekali".

"Ana ummi...." jawabnya merendah.

