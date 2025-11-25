Close Banner Apps JPNN.com
Sahabat Istimewa in Action, Ajang PIEP Dukung Kreativitas Penyandang Disabilitas

Selasa, 25 November 2025 – 18:58 WIB
PIEP dan Belantara Budaya gelar ‘Sahabat Istimewa in Action’ untuk rayakan Hari Difabel Internasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Internasional EP (PIEP) bersama Yayasan Belantara Budaya Indonesia, memperingati Hari Difabel Internasional ke-33, dengan menggelar acara “Sahabat Istimewa in Action.”

Kegiatan yang diisi dengan fashion show dan unjuk bakat penyandang disabilitas itu berlangsung pada Minggu, 23 November 2025, di Mall Gandaria City, Jakarta.

Manager Relations PIEP, Dhaneswari Retnowardhani menjelaskan bahwa program CSR Pertamina Internasional EP berfokus pada kelompok inklusi seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Dia menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi para peserta yang disebut sebagai Sahabat Istimewa.

Dhaneswari menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah aman bagi anak-anak difabel untuk mengekspresikan bakatnya.

"Kami percaya bahwa ketika mereka diberikan ruang untuk bersinar, masyarakat dapat melihat kemampuan, bukan keterbatasan," kata Dhaneswari, dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Selain mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri, program ini diharapkan mampu memperluas ruang interaksi serta memperkuat penerimaan masyarakat terhadap komunitas disabilitas.

Fashion show dan pentas bakat yang digelar mengusung tema “Pesona Nusa Tenggara Timur: Harmoni Laut, Savana, dan Gunung”. Para peserta tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan penonton dan tamu undangan.

PIEP dan Belantara Budaya gelar ‘Sahabat Istimewa in Action’ untuk rayakan Hari Difabel Internasional.

