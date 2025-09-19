Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Saham DADA Jadi Pusat Perhatian Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Jumat, 19 September 2025 – 13:31 WIB
Saham DADA Jadi Pusat Perhatian Pasar Modal, Begini Penjelasannya - JPNN.COM
Saham DADA kini menjadi pusat perhatian pasar modal. Ilustrasi - rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Saham DADA kini menjadi pusat perhatian pasar modal. Rumor yang beredar bukan sekadar kabar angin, melainkan potensi manuver korporasi kelas dunia.

Dua raksasa asal Jepang, Mitsubishi Estate dan Kajima Corporation, disebut tengah menyiapkan aksi backdoor listing melalui DADA.

Hal yang membedakan kasus PANI adalah hanya melibatkan pemain swasta lokal, kali ini levelnya jauh lebih besar: akuisisi oleh perusahaan global berstatus TBK dengan kapitalisasi pasar ratusan triliun rupiah.

Baca Juga:

Namun, yang lebih mengejutkan: di balik nama besar Mitsubishi dan Kajima, terdapat jejak sang raksasa global The Vanguard Group.

Penelusuran publik menunjukkan bahwa Vanguard konsisten menjadi pemegang saham di kedua emiten Jepang tersebut.

Vanguard bukan pemain biasa. Dengan dana kelolaan USD 10,2 triliun (setara 50 kali APBN Indonesia 2025).

Baca Juga:

Vanguard adalah manajer aset terbesar kedua di dunia—salah satu mesin penggerak pasar global.

Pengamat saham Devlin G Iskandar mengungkapkan kehadiran investor global ke sektor properti Indonesia menandakan iklim investasi di sektor ini tetap menarik.

Saham DADA kini menjadi pusat perhatian pasar modal. Rumor yang beredar bukan sekadar kabar angin, melainkan potensi manuver korporasi kelas dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   saham  pasar saham  pasar modal  korporasi  investor global 
BERITA SAHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp