Saham DADA Naik Fantatis, Siap Tancap Gas

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja luar biasa kembali datang dari emiten properti PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA).

Dalam tiga bulan terakhir, saham DADA si “kuda hitam” yang mencuri perhatian pasar modal Indonesia ini mencatat kenaikan fantastis sebesar 2.448 persen, bahkan saat masih berada dalam status Papan Pemantauan Khusus (FCA) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat ini, pasar tengah menantikan dua momentum penting yang berpotensi menjadi titik balik besar bagi saham ini. Pertama, pembagian dividen pada 9 Oktober 2025, dan kedua, kemungkinan keluarnya DADA dari status FCA pada 10 Oktober 2025.

Jika benar terjadi, saham DADA kembali diperdagangkan secara normal di BEI, tanpa adanya batasan auto rejection yang selama ini menahan pergerakannya.

Sejak pertengahan 2025, saham DADA menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian investor ritel.

Dalam kurun waktu hanya tiga bulan, harga sahamnya melonjak dari Rp 7 menjadi Rp178 per lembar, kenaikan ini menjadi fenomena yang luar biasa untuk saham yang berada di bawah pengawasan FCA.

Kenaikan ini mencerminkan antusiasme pasar terhadap potensi bisnis dan strategi jangka panjang perusahaan.

Bahkan Devlin Gabriel, Investor Retail Saham menggambarkan fenomena ini dengan perumpamaan menarik.