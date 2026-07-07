Sahroni Desak Polisi Tangkap Maling Besi yang Membahayakan Nyawa Banyak Orang

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti maraknya pencurian besi berujung perusakan fasilitas umum di berbagai wilayah Jakarta.

Terbaru, besi pembatas di Waduk Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara, hilang dicuri. Warga menyebut pencurian tersebut bukan kali pertama terjadi.

Konon aksi maling telah berulang dan pelaku kerap beraksi sekitar pukul 02.00 WIB.

Hilangnya pagar pengaman membuat warga khawatir terhadap keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar waduk.

Oleh karena itu, Sahroni mendesak Polda Metro Jaya dan jajaran segera memberantas aksi pencurian besi yang merusak fasilitas umum tersebut.

"Aksi orang-orang ini bisa membahayakan nyawa banyak orang. Maka saya minta Polda Metro Jaya serius memberantas pencurian berujung perusakan fasilitas umum yang sedang marak ini," kata Sahroni, Selasa (7/7/2026).

Dia menyebut yang dicuri tidak hanya besi pembatas waduk, tetapi juga besi penutup gorong-gorong, besi di jembatan penyeberangan orang (JPO) dan fasilitas umum lainnya.

"Mulanya mungkin mereka beraksi satu-dua kali, tetapi kalau dibiarkan akan terus berulang dan semakin merajalela," ucap Sahroni.