JPNN.com - Nasional - Hukum

Sahroni Desak Polri-Kejagung Usut Penumpukan Gula dalam Gudang di Jatim

Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:57 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan permainan terkait dugaan penimbunan gula lokal di Jawa Timur.

Desakan disampaikan Sahroni menyusul temuan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan pada Minggu (10/8/2025) bahwa gudang-gudang pabrik gula di Situbondo dan Bondowoso, Jatim dipenuhi tumpukan gula pasir hasil para petani tebu lokal.

Nilai gula yang menumpuk di gudang-gudang tersebut ditaksir ratusan miliar rupiah. Hal itu dikhawatirkan menghambat pembayaran kepada para petani tebu yang sudah mengeluarkan biaya produksi.

Di sisi lain, gula rafinasi yang semestinya hanya untuk industri, malah bebas membanjiri pasar.

Oleh karena itu, Sahroni mendesak Polri dan Kejagung segera turun tangan melakukan penyelidikan terkait dugaan permainan yang menyebabkan gula lokal menumpuk dan tidak terserap pasar.

"Saya minta Polri dan Kejagung usut tuntas dugaan permainan di balik menumpuknya gula lokal di Jatim ini. Jangan tunggu masalahnya membesar," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengatakan bila ditemukan indikasi pelanggaran, maka harus segera dituntaskan.

"Komisi III tidak mau kasus besar seperti ini baru diungkap di kemudian hari, atau tahun-tahun berikutnya. Kerugiannya, kan, terjadi sekarang, petani sedang kesusahan," tutur Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri dan Kejagung usut dugaan permainan terkait penumpukan gula di Jatim yang merugikan petani.

