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JPNN.com - Nasional - Hukum

Sahroni Minta Polisi Tangkap Pengemudi Alphard Penerobos Lampu Merah di Bundaran HI

Jumat, 24 Juli 2026 – 15:48 WIB
Sahroni Minta Polisi Tangkap Pengemudi Alphard Penerobos Lampu Merah di Bundaran HI - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus viral video cekcok antara sekuriti dan pengemudi Alphard yang menerobos lampu merah di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.

Kasus itu menjadi perbincangan warganet setelah sekurit bernama Victor Harefa membuat video klarifikasi.

Victor mengaku sempat mendapat makian, merasa terpojok hingga bersujud minta maaf kepada pengemudi Alphard penerobos lampu merah tersebut.

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Selain itu, saat proses mediasi, pengemudi Alphard disebut sempat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, Jumat (24/7), menyebut pihaknya akan meminta klarifikasi dari personel yang bertugas di pospol saat proses mediasi antara kedua pihak tersebut.

Terkait hal itu, Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap aksi arogan semacam ini. Dia juga tidak ingin ada intervensi akibat latar belakang pemilik mobil.

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"Sikap arogan seperti ini sangat tidak bisa ditolerir. Karenanya, saya minta agar ditelusuri siapa sopir ini dan bekerja untuk siapa? Siapa bosnya sampai dia bisa searogan itu?" kata Sahroni di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

"Tolong polisi cari tahu identitasnya agar terang benderang. Pokoknya cari dan tangkap sopirnya tidak peduli siapa pun majikannya," lanjut pimpinan komisi bidang hukum DPR RI itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus cekcok antara sekuriti dan pengemudi Alphard yang menerobos lampu merah di kawasan Bundaran HI.

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TAGS   pengemudi alphard  Sekuriti  Bundaran HI  Sahroni  Ahmad Sahroni  Komisi Iii Dpr  Kapolsek Menteng  AKBP Braiel Arnold Rondonuwu  menerobos lampu merah  Viral 

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