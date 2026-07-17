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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Sahroni Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Karhutla di Kalbar

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:40 WIB
Sahroni Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Karhutla di Kalbar - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian menindak tegas pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Polres Kubu Raya memasang garis polisi di lokasi karhutla seluas sekitar empat hektare di depan SMAN 4 Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan TKP sekaligus mempercepat proses penyelidikan penyebab kebakaran.

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Berdasarkan hasil identifikasi awal di lapangan, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pemancing ikan yang kerap beraktivitas di sepanjang parit depan SMAN 4 Sungai Raya.

Oleh karena itu, Sahroni meminta kepolisian memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Saya minta kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran ini. Kalau memang terbukti terjadi karena kelalaian, tentu harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidananya," ujar Sahroni, Jumat (17/7/2026).

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Dia menilai, kejadian seperti ini tidak boleh dianggap kelalaian semata. Terlebih dampak yang ditimbulkan merugikan banyak pihak.

"Jangan anggap remeh, hanya karena ulah segelintir orang, empat hektare hutan habis terbakar. Ini bukan sekadar merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat sekitar akibat asap kebakaran,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian menindak tegas pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar.

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TAGS   karhutla  Kalbar  Sahroni  Ahmad Sahroni  Komisi Iii Dpr  Polres Kubu Raya 
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