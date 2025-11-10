Close Banner Apps JPNN.com
Sahroni Tak Kabur ke Luar Negeri saat Penjarahan, Sempat Ditanyakan Ferry Irwandi

Senin, 10 November 2025 – 19:12 WIB
Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara saat dijarah massa pada Sabtu (30/9/2025). Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni menyebut dirinya berada di rumahnya saat tragedi penjarahan terjadi pada 30 Agustus lalu.

Hal ini ditegaskan Sahroni melalui tayangan Youtube Total Politik yang direkam pada 15 September 2025, guna membantah isu dirina kabur ke luar negeri saat rumahnya dijarah.

"Jadi, orang bilang gue ke luar negeri, enggak ada, super fitnah banget. Itu kan, gampang ngeceknya ke Imigrasi," kata Sahroni dalam tayangan tersebut, dilihat Senin (10/11/2025).

Melalui video itu pula Sahroni bercerita bagaimana dirinya berada di dalam rumah bersama beberapa kolega dan staf ketika massa mulai memasuki kediamannya.

Untuk menyelamatkan diri, Sahroni terpaksa bersembunyi di kamar mandi rooftop rumahnya tersebut selama 7 jam lamanya.

Soal isu kabur ke luar negeri ini sebelumnya sempat disinggung oleh influencer Ferry Irwandi dalam unggahan video melalui Instagram.

Saat itu Ferry mengaku telah dihubungi oleh Ahmad Sahroni terkait peristiwa yang terjadi.

Nah, Ferry juga mengonfirmasi langsung kepada Sahroni terkait isu kabur ke luar negeri itu.

Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni tidak kabur ke luar negeri saat penjarahan di rumahnya. Isu ini sempat dikonfirmasi Ferry Irwandi dan Denny Sumargo.

