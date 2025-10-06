Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Said Abdullah Ungkap Komitmen Banggar DPR RI Dukung Anggaran TNI Capai Minimum Essential Force

Senin, 06 Oktober 2025 – 20:40 WIB
Said Abdullah Ungkap Komitmen Banggar DPR RI Dukung Anggaran TNI Capai Minimum Essential Force - JPNN.COM
Said Abdullah. Foto: Dok. Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan doktrin sistem pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal (Purn) AH Nasution masih relevan diterapkan di Indonesia.

"Doktrin ini masih sangat relevan, sebab dunia kini tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga ada perang politik, ekonomi, budaya, dan siber," kata Said dalam keterangan persnya, Senin (6/10) demi menyikapi HUT ke-80 TNI.

Sebab, kata dia, sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan. 

Baca Juga:

"TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan utama, yang ditopang oleh partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara," lanjut Said.

Dia mengatakan TNI dan Polri dalam perang nonkonvensional memiliki keterbatasan, sehingga memerlukan dukungan rakyat terlatih. "Kaum profesional yang ahli di bidangnya masing-masing, terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri," ujarnya.

Namun, kata dia, pertahanan jenis lama harus diperhatikan ketika perang nonkonvensional menjadi tantangan ke depan. 

Baca Juga:

Dari situ, ungkap Said, kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) diperlukan sebagai alat konfirmasi melihat kesiapan TNI di bidang pertahanan. 

DPR RI melalui Banggar, kata Said, berkomitmen mendukung kebutuhan anggaran TNI mencapai MEF.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebutkan MEF TNI bisa terpenuhi dengan dukungan anggaran hingga profesionalitas prajurit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MEF TNI  kekuatan pokok minimum TNI  Banggar DPR RI  Said Abdullah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp