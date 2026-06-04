Said Banggar: Rupiah Seharusnya Tidak Boleh Melebihi Batas Rp 17.600

Kamis, 04 Juni 2026 – 15:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyebut pelemahan nilai rupiah terhadap dolar sudah melewati batas level psikologis.

"Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurutnya, pelemahan tersebut disertai dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) minus sekitar 3,04 persen pada Kamis ini.

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Dia berharap dilakukan sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menyikapi pelemahan rupiah disertai anjloknya IHSG.

"Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola di kebijakan fiskal," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Dia juga berharap para pelaku usaha dan investor membangun optimisme dengan meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap terus-menerus pelemahan rupiah ini.

"Mitigasinya itu sebenarnya bagaimana, sih, sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum," kata dia.

Said mengatakan tata kelola kebijakan yang transparan juga bisa menjadi mitigasi pelemahan rupiah tak terus terjadi.