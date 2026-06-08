Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Hari Ini, Ini Posisinya

Senin, 08 Juni 2026 – 09:15 WIB

jpnn.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6) hari ini.

Said Iqbal mengatakan bahwa informasi pelantikan itu didapat langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Iya (akan dilantik), jam 16.30 dilantik di istana. Ditelpon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy,” ucap Said saat dihubungi JPNN.com, pada Senin pagi.

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Dia mengaku bakal mengisi posisi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

“Sebagai Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137/2024,” jelasnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sedang kita diskusikan,” ujar Prasetyo.(mcr4/jpnn)