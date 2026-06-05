Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya...

Jumat, 05 Juni 2026 – 09:15 WIB
Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya... - JPNN.COM
Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan kepada media di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu (15/6). Foto: Arsip/JPNN

jpnn.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan bakal mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diperkuat sinyal dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya...Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat saat bertemu Wakil Ketua DPRI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani beberapa waktu lalu. Foto: Dok. KSPSI

Baca Juga:

"Sedang kami diskusikan (Said masuk kabinet, red)," kata Prasetyo.

Dia bahkan menyampaikan bahwa posisi yang kemungkinan bakal dijabat Said Iqbal berkaitan dengan bidang buruh dan tenaga kerja yang selama ini menjadi fokus perjuangannya.

"Ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja," ucap Prasetyo.

Baca Juga:

Walakin, dia belum merinci jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal.

Dia menegaskan pembahasan mengenai penugasan tersebut masih berlangsung.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan bakal mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Posisinya terkait ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Said Iqbal  Partai Buruh  Masuk Kabinet  Prabowo Subianto  Buruh  Prasetyo Hadi 
BERITA SAID IQBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp