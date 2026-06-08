Said Iqbal: Kau Boleh Kaya, tetapi Jangan Miskinkan Kami

jpnn.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan bakal segera memberikan laporan dan menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg," kata Said Iqbal menurut keterangan Sekretariat Presiden dikutip dari Jakarta, Senin (8/6/2026).

Beberapa hal yang akan dilaporkan Said kepada Presiden, salah satunya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

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Menurut presiden Partai Buruh itu, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, hingga kesetaraan kesempatan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan miskinkan kami,” tutur Said kepada wartawan usai pelantikan hari ini.

Kemudian, Said Iqbal memandang bahwa ke depan kesejahteraan buruh meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.

Pandangan-pandangan tersebut, katanya, akan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.

Tidak hanya itu, Said Iqbal juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh, termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini masih memerlukan perlindungan dari negara.