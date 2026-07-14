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JPNN.com - Nasional

Said Iqbal Sidak PT Moya Indonesia, Soroti Kelalaian K3 dan Pelanggaran BPJS Ketengakerjaan

Selasa, 14 Juli 2026 – 09:30 WIB
Said Iqbal Sidak PT Moya Indonesia, Soroti Kelalaian K3 dan Pelanggaran BPJS Ketengakerjaan - JPNN.COM
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026) ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait insiden meninggalnya tiga pekerja PT Moya Indonesia. 

Para korban diduga meninggal dunia akibat adanya kelalaian serius terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek yang tengah dikerjakan perusahaan tersebut.

Insiden maut tersebut merenggut nyawa tiga orang pekerja, termasuk di antaranya satu orang warga negara asing (WNA). 

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Setelah melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan PT Moya Indonesia, Said mengonfirmasi secara administratif perusahaan memang memiliki prosedur K3. 

Meski demikian, Said menegaskan fakta yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan indikasi kelalaian yang fatal.

Merujuk pada keterangan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Kapolsek Cipayung, ketiga pekerja tersebut masuk ke dalam sebuah lubang dengan kedalaman mencapai tujuh meter.

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Namun, mereka diketahui hanya mengenakan kaos dan celana panjang tanpa peralatan pelindung yang memadai saat bertugas.

Berdasarkan penyelidikan awal, para pekerja tersebut diduga mengalami kekurangan oksigen saat berada di kedalaman lubang tersebut. 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melakukan sidak terkait insiden meninggalnya tiga pekerja PT Moya Indonesia.

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TAGS   PT Moya Indonesia  pelanggaran  BPJS Ketenagakerjaan  Said Iqbal  pekerja meninggal  meninggal dunia  Pekerja  kelalaian k3 
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