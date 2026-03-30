Saint Kitts and Nevis Rebut Posisi Ketiga FIFA Series 2026, Laga Sempat Tertunda 75 Menit

jpnn.com - Saint Kitts and Nevis meraih kemenangan pada laga perebutan tempat ketiga FIFA Series 2026 melawan Kepulauan Solomon.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026), skuad asuhan Marcelo Serrano menang dengan skor 4-2.

Pertandingan sempat mengalami penundaan selama 75 menit akibat kondisi cuaca buruk.

Baca Juga: Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria Dipastikan Berjalan Sesuai Jadwal

Laga perebutan peringkat tiga FIFA Series 2026 kemudian dimulai pada pukul 16.45 WIB, dari jadwal semula pukul 15.30 WIB.

Gol kemenangan Saint Kitts and Nevis dicetak oleh Omari Sterling-James pada menit ke-31, Tiquanny Williams (43'), Kyle Kelly (74'), dan Harry Panayiotou (86').

Adapun dua gol balasan Kepulauan Solomon dicetak oleh Don Keana pada menit ke-36 dan Junior Fordney Paomae (84').

Dengan hasil ini, Saint Kitts and Nevis meraih gelar pelipur lara setelah pada laga sebelumnya hancur lebur di tangan Indonesia dengan skor 0-4.

Semenetara itu, final FIFA Series 2026 akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3) pukul 20.00 WIB.