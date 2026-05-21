Sajama Cut Lanjutkan Recollecting No.6 Akhir Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Sajama Cut akan menggelar Recollecting No.6 di COMA, M Bloc, Jakarta Selatan pada 29 Mei 2026.

Recollecting merupakan seri acara kurasi musik independen yang diadakan Sajama Cut hingga kini memasuki edisi keenam.

Sejak pertama kali diadakan, Recollecting dikenal sebagai ruang kurasi yang mengedepankan musisi-musisi bertalenta yang masih berada di bawah radar arus utama.

Nama-nama yang dihadirkan merupakan refleksi selera personal anggota Sajama Cut terhadap perkembangan musik independen Indonesia yang terus melahirkan nama-nama baru dengan karakter kuat.

Edisi kali ini menghadirkan Sajama Cut bersama Tamago, Vvachrri, Spitrage, Puremoon, Graf, Taktis, dan FILM - untuk pertama kalinya, delapan penampil sekaligus dalam satu malam.

"Untuk pertama kalinya kami mengikutsertakan delapan band sekaligus karena memang terlalu banyak talenta baru di bawah radar yang kami suka," ungkap Marcel Thee, vokalis sekaligus leader Sajama Cut.

"Kami akhirnya tidak bisa memilih. Jadi kami pikir, ya sudah, kami ajak saja semua band yang kami sukai ini. Ini akan jadi perayaan yang sangat seru karena kami tahu band-band ini selalu tampil live dengan energi maksimal," sambungnya.

Sajama Cut sendiri merupakan salah satu nama penting dalam sejarah musik independen Indonesia sejak akhir 1990-an.