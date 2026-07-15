Sakha Coffee Perluas Pasar Kopi Nusantara Bersama #BeliLokal Tokopedia dan TikTok Shop

jpnn.com, JAKARTA - Di balik secangkir kopi yang dinikmati setiap pagi, terdapat perjalanan panjang yang dimulai dari kebun-kebun kopi di berbagai penjuru Indonesia. Mulai dari Mandailing, Karo, Lampung, Temanggung, Ijen, Flores, Bali, Toraja, hingga Papua, setiap daerah memiliki cita rasa khas yang menjadi bagian dari kekayaan kopi Nusantara.

Bagi Sakha Coffee Roastery, menghadirkan kekayaan tersebut kepada lebih banyak masyarakat menjadi alasan utama mengapa bisnis ini dibangun.

Didirikan pada 2018 di Bekasi, Sakha Coffee lahir dari pengalaman pendirinya yang pernah bekerja di sebuah roastery internasional. Pengalaman tersebut menumbuhkan keyakinan bahwa kopi Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk dari berbagai negara.

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Berbekal kedekatan dengan para petani kopi di Aceh, Sakha Coffee mulai membangun bisnis dengan fokus menghadirkan kopi origin Indonesia yang berkualitas sekaligus mudah diakses oleh masyarakat.

Namun, membangun brand kopi lokal bukanlah perjalanan yang mudah. Fluktuasi harga akibat nilai tukar mata uang, kenaikan biaya kemasan, hingga perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen menjadi tantangan yang terus dihadapi. Di sisi lain, memperkenalkan produk kepada konsumen di tengah semakin banyaknya pilihan juga menjadi pekerjaan tersendiri.

Menariknya, Sakha Coffee justru memandang makin banyaknya roastery lokal sebagai peluang untuk bersama-sama memperkuat industri kopi Indonesia, bukan sekadar persaingan.

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Perjalanan tersebut mulai memasuki babak baru ketika perilaku konsumen berubah. Seiring berkembangnya tren home brewing dan meningkatnya konsumsi kopi di rumah, semakin banyak masyarakat mencari referensi melalui konten digital sebelum membeli kopi.

Sejak awal berdiri, Sakha Coffee telah memanfaatkan Tokopedia dan TikTok Shop untuk menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Kini, sekitar 40% dari total penjualan Sakha Coffee berasal dari kedua platform tersebut, menjadikannya salah satu kanal penjualan utama perusahaan.