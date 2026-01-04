Sakit Asma Kambuh, Diding Boneng Berobat Ke Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari aktor senior, Diding Boneng.

Pasalnya, kondisi kesehatan aktor 75 tahun itu menurun hibgga harus menjalani pengobatan ke luar kota.

Adik Diding Boneng, Zaenal Wahyudin alias Bambang mengatakan sang kakak menjalani pengobatan di daerah Tangerang pada Sabtu (3/1).

"Sekarang dia lagi berobat di Tangerang. Dari tadi pagi mungkin berangkatnya, kalau enggak besok atau lusa mungkin kembali," ujar Bambang kepada awak media, Sabtu.

Dia menuturkan penyakit asma yang diidap oleh Diding Boneng kembali kambuh pada beberapa hari terakhir.

Hal itu diduga dipicu oleh kondisi lingkungan yang berdebu akibat renovasi rumah yang sedang dilakukan, serta faktor kelelahan fisik karena melayani banyak wawancara.

Seperti diketahui, rumah Diding Boneng mengalami kerusakan hingga ambruk pada Minggu (28/12/2025) lalu.

"Sakit asma, memang dari malam sudah berasa dia. Karena mungkin banyak melayani wawancara, terus debu juga. Akhirnya tadi pagi diberangkatkan ke Tangerang untuk berobat asmanya itu," tutur Bambang.