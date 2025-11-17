Sakit Hati dan Kecewa, Bapak Bunuh Anak di Lamongan

jpnn.com, LAMONGAN - Bapak bunuh anak terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Pelaku SS (73) dan korban SN (53). Pembunuhan terjadi di kediaman mereka, di Dusun Talun, Desa Sidogembul, Kecamatan Sukodad.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, motif perbuatan dilatarbelakangi sakit hati dan kekecewaan pelaku terhadap korban," kata Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurahman dalam jumpa pers, Senin.

Dia menjelaskan pelaku ditangkap di rumahnya setelah petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berkoordinasi dengan Kepala Polisi Sektor (Polsek) Sukodadi serta perangkat desa setempat.

Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya.

Selain itu, hasil pemeriksaan psikologi juga menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi normal, sadar, dan mampu menceritakan peristiwa secara runtut.

Dalam pengungkapan kasus itu, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tabung gas elpiji, bantal, serta pakaian yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Kami juga telah melakukan visum et repertum terhadap korban sebagai upaya dalam penyidikan," ucapnya.