Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Sakit Hati Tak Dianggap Suami, Seorang Pria di Tanjungpinang Tega Mutilasi Istri

Jumat, 27 Februari 2026 – 20:42 WIB
Sakit Hati Tak Dianggap Suami, Seorang Pria di Tanjungpinang Tega Mutilasi Istri - JPNN.COM
Polresta Tanjungpinang, Polda Kepri, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan suami terhadap istri, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Ogen

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Seorang pria berinisial N, 67, terancam hukuman mati setelah tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, H, 56, di Perumahan Bintan Permata Indah, Kota Tanjungpinang, Kepri.

Ironisnya, pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan yang baru saja menghirup udara bebas pada Agustus 2025 lalu.

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Indra Ranu Dikarta mengungkapkan bahwa aksi keji ini terjadi pada Rabu (25/2) sore.

Baca Juga:

Pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena merasa sakit hati tidak dianggap sebagai suami sah sejak keluar dari penjara.

"Pelaku terancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun," kata Kombes Indra dalam konferensi pers di Mapolresta Tanjungpinang, Jumat.

"Pelaku dijerat Pasal 459 Juncto Pasal 458 Ayat (1) dan Ayat (2) Juncto Pasal 23 (K.U.H.Pidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana," tambahnya.

Baca Juga:

Kapolresta mengungkapkan peristiwa pembunuhan itu terjadi di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang, Rabu (25/2), sekitar pukul 16.30 WIB.

Kejadian berawal ketika N dan H terlibat pertengkaran mulut di meja makan, hingga membuat pelaku emosi dan berlari keluar rumah untuk mengambil kayu di pot bunga.

Seorang pria berinisial N, 67, terancam hukuman mati setelah tega memutilasi istrinya sendiri, H, 56, di Perumahan Bintan Permata Indah, Tanjungpinang, Kepri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Pembunuhan  suami mutilasi istri 
BERITA KASUS PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp