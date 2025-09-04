Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Sakit Hati, Tukang Bangunan Habisi Majikan dengan Sepotong Besi

Kamis, 04 September 2025 – 10:18 WIB
Sakit Hati, Tukang Bangunan Habisi Majikan dengan Sepotong Besi - JPNN.COM
Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang majikan oleh tukang bangunan, di sebuah rumah di Jalan Nasional, Lorong Kuini, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Teuku Dedi Iskandar

jpnn.com - Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat merekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Khairuddin (65), di sebuah rumah di Lorong Kuini, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada Selasa (29/7).

"Ada 13 adegan yang kami rekonstruksi dalam kasus pembunuhan ini turut diperagakan oleh tersangka MJ," kata Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Roby Afrizal di Meulaboh, Rabu (3.9/2025).

Tersangka MJ (35) merupakan seorang tukang bangunan asal Desa Srimulyo, Kecamatan Anak Ratu Haji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang baru beberapa hari bekerja di rumah korban.

Baca Juga:

Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka MJ menghabisi korban Khairuddin selaku majikan, menggunakan sebuah besi ulir yang dipukul ke bagian tengkuk dan bagian belakang kepala korban sebanyak dua kali hingga korban tersungkur dan tewas.

Dalam reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan tersangka MJ, tersangka mengaku sakit hati dengan korban karena uang hasil kerja yang diminta sebesar Rp 850 ribu tidak diberikan, dan harus menunggu korban kembali dari Kota Banda Aceh.

Tersangka MJ mengaku korban sempat mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya sakit hati, sehingga dia memukul korban menggunakan sebuah besi ulir ke bagian belakang kepala korban saat korban sedang memperbaiki saklar listrik yang rusak.

Baca Juga:

Melihat korban sempoyongan setelah dipukul menggunakan besi, tersangka MJ kembali menarik korban untuk menghabisi nyawa korban Khairuddin dengan cara memukul bagian belakang kepala korban untuk kedua kalinya.

Akibat pukulan kedua itu, korban Khairuddin tersungkur ke lantai sambil mengeluarkan darah segar dan suara korban mendengkur.

Seorang tukang bangunan yang sakit hati nekat menghabisi majikan. Konon upah yang diminta pelaku tidak kunjung diberikan korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tukang bangunan  bunuh majikan  pembunuhan  Aceh Barat  polres aceh barat 
BERITA TUKANG BANGUNAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp