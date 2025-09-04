Sakit Hati, Tukang Bangunan Habisi Majikan dengan Sepotong Besi

jpnn.com - Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat merekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Khairuddin (65), di sebuah rumah di Lorong Kuini, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada Selasa (29/7).

"Ada 13 adegan yang kami rekonstruksi dalam kasus pembunuhan ini turut diperagakan oleh tersangka MJ," kata Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Roby Afrizal di Meulaboh, Rabu (3.9/2025).

Tersangka MJ (35) merupakan seorang tukang bangunan asal Desa Srimulyo, Kecamatan Anak Ratu Haji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang baru beberapa hari bekerja di rumah korban.

Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka MJ menghabisi korban Khairuddin selaku majikan, menggunakan sebuah besi ulir yang dipukul ke bagian tengkuk dan bagian belakang kepala korban sebanyak dua kali hingga korban tersungkur dan tewas.

Dalam reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan tersangka MJ, tersangka mengaku sakit hati dengan korban karena uang hasil kerja yang diminta sebesar Rp 850 ribu tidak diberikan, dan harus menunggu korban kembali dari Kota Banda Aceh.

Tersangka MJ mengaku korban sempat mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya sakit hati, sehingga dia memukul korban menggunakan sebuah besi ulir ke bagian belakang kepala korban saat korban sedang memperbaiki saklar listrik yang rusak.

Melihat korban sempoyongan setelah dipukul menggunakan besi, tersangka MJ kembali menarik korban untuk menghabisi nyawa korban Khairuddin dengan cara memukul bagian belakang kepala korban untuk kedua kalinya.

Akibat pukulan kedua itu, korban Khairuddin tersungkur ke lantai sambil mengeluarkan darah segar dan suara korban mendengkur.