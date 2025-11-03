Saksi Ahli Melihat Ada Penggiringan Opini oleh Akun Anonim di Balik Isu Pembubaran DPR

jpnn.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Senin (3/11/2025), menggelar Sidang Bersama Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli terkait serangkaian insiden setelah Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 lalu, termasuk isu pembubaran DPR.

Berbagai insiden itu menyeret beberapa nama anggota DPR RI yang kini berstatus nonaktif, yakni Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi selaku saksi ahli sosial media yang dihadirkan dalam persidangan, melihat adanya pergeseran narasi yang diduga terjadi secara terstruktur untuk berdemo di DPR dan melampiaskan amarah kepada beberapa pihak.

Berdasarkan analisisnya, Ismail Fahmi menemukan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025 bakal ada demo buruh di tanggal 25 Agustus.

"Namun, saya perhatikan tanggal 14 mulai ada di TikTok, Instagram, Twitter, arahan-arahan tertentu. Saya lihat ini, kok, bukan dari buruh ya? Biasanya mulai diarahkan ke DPR," ujar Ismail Fahmi dalam persidangan MKD DPR RI, yang disiarkan melalui akun TV Parlemen di YouTube.

Lebih lanjut, Ismail Fahmi juga menyebut trend narasi demo DPR melonjak pesat dalam kurun waktu beberapa hari selanjutnya, tepatnya mulai 19 Agustus hingga 25 Agustus 2025.

"Saya melihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan. Oleh akun siapa? Ya tadi, oleh akun-akun anonim juga memang, begitu. Dan, ini seperti memanfaatkan momen," lanjutnya.

Oleh karena itu, Ismail Fahmi berharap ke depan lembaga negara bisa lebih memperhatikan isu-isu liar yang berkembang di sosial media.