Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Saksi Kasus Hasbi Hasan Ancam Laporkan KPK ke DPR jika Tak Kembalikan Aset Rp 600 M

Jumat, 10 Oktober 2025 – 19:16 WIB
Saksi Kasus Hasbi Hasan Ancam Laporkan KPK ke DPR jika Tak Kembalikan Aset Rp 600 M - JPNN.COM
Pengacara Deolipa Yumara saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (3/3). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Saksi dalam kasus dugaan suap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Linda Susanti, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengembalikan sejumlah aset yang disita penyidik

Permintaan itu disampaikan Linda bersama kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Deolipa menyebut bahwa seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orang tua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

“Jadi kami berharap KPK mengatensi ini mengingat kepentingan pribadi dari Ibu Linda dan keluarganya, di mana aset tersebut adalah milik mereka dan akan dipakai untuk kepentingan keluarga,” ujar Deolipa dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Deolipa menegaskan bahwa pihaknya telah tiga kali mengirim surat resmi kepada KPK untuk meminta pengembalian aset yang disita.

Dia menilai penyitaan aset pribadi yang tidak berhubungan dengan perkara hukum merupakan tindakan tidak sesuai prosedur. Deolipa meminta pimpinan KPK segera menindaklanjuti surat yang sudah masuk ke meja Sekretariat Pimpinan KPK.

Baca Juga:

“Kalau enggak, dalam satu bulan atau paling enggak dua minggu ke depan enggak ada respons juga, kami akan mengadukan ini ke DPR,” ucapnya.

Deolipa bahkan menyinggung potensi adanya dugaan pelanggaran atau penggelapan aset di internal KPK apabila pengembalian tidak segera dilakukan.

Linda Susanti yang menjadi saksi dalam perkara suap eks Sekretaris MA Hasbi Hasan meminta KPK segera mengembalikan asetnya senilai Rp 600 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  hasbi hasan  Linda Susanti  DPR  Deolipa Yumara 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp