Saksi Sebut Terjadi 2 Ledakan di SMAN 72, Pelaku Korban Bully

Jumat, 07 November 2025 – 17:47 WIB
Ilustrasi garis polisi dipasang di lokasi kecelakaan maut. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Seorang siswa berinisial S menceritakan detik-detik terjadi ledakan di Masjid SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11).

S mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi sebelum para siswa melaksanakan salat jumat berjamaah.

"Khutbah selesai, lagi mau iqomah tiba-tiba ada ledakan. Dari tengah masjid. Ada ledakan kami kabur, menyelamatkan teman-teman, setelah itu ada ledakan lagi kedua kali," kata S.

Dia menyebutkan berdasarkan informasi yang didapat, pelaku ledakan itu merupakan siswa kelas 12.

"Terus saya dapat info katanya pelakunya terindikasi siswa. Mungkin karena dia tuh korban bully jadi ingin balas dendam. Kelas 12," jelasnya.

S menjelaskan saat ini jenazah pelaku berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

"Ada di rumah sakit islam. Dia bunuh diri," tuturnya.

S yang ditemui awak media berlumuran darah menjelaskan dirinya sempat membantu evakuasi korban ledakan.

