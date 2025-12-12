Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Saksi Ungkap Bukti Era Kepemimpinan Riva & Maya di PPN Catatkan Keuntungan

Jumat, 12 Desember 2025 – 15:41 WIB
Sidang kasus minyak mentah di PN Jakarta Pusat. Foto: supplied

jpnn.com - Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2023-2025 Riva Siahaan disebut pernah sukses membuat perusahaan pelat merah itu mencetak keuntungan.

Hal ini disampaikan Manajer Industri PPN Samuel Hamonangan Lubis saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan rasywah tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Riva Siahaan.

Disebutkan bahwa pada periode 2018 hingga 2023, dan 2024, PPN membukukan keuntungan yang meningkat dari waktu ke waktu.

Periode 2022-2023, keuntungan yang dibukukan PPN mencapai US$ 1,2 miliar hingga US$ 1,4 miliar.

Samuel selaku saksi menyampaikan bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh perusahaan migas itu berada pada periode kepemimpinan Riva Siahaan (Dirut PPN), Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PPN), dan Edward Corne (Vice President Trading Operations PPN).

"Pada periode kepemimpinan keduanya, PPN membukukan keuntungan dari penjualan BBM ke industri lebih dari US$ 1 miliar," ungkap Samuel, saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Sementara, per Oktober 2025, keuntungan PPN baru sekitar US$ 300 juta. "Adapun prognosa keuntungan hingga Desember 2025 hanya sekitar US$ 400 juta," lanjut Samuel.

Dia juga menceritakan bahwa penurunan kinerja keuangan PPN bermula dari penyidikan kasus pada awal 2025.

