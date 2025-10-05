Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sal Priadi, Hindia, Hingga Bilal Indrajaya Meriahkan 'Musik Dari Rangga & Cinta'

Minggu, 05 Oktober 2025 – 14:43 WIB
Sal Priadi, Hindia, Hingga Bilal Indrajaya Meriahkan 'Musik Dari Rangga & Cinta' - JPNN.COM
Panggung Synchronize Festival 2025 hari kedua menghadirkan pertunjukan drama musikal bertajuk 'Musik Dari Rangga & Cinta'. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Panggung Synchronize Festival 2025 hari kedua menghadirkan pertunjukan drama musikal bertajuk 'Musik Dari Rangga & Cinta'.

Drama musikal tersebut merupakan sebuah persembahan megah yang melibatkan deretan musisi papan atas Tanah Air.

Dibuka dengan lagu Ku Bahagia, panggung Dynamic Stage kemudian diisi oleh penampilan syahdu dari Sal Priadi yang membawakan 'Bimbang' dan Andien yang menyanyikan lagu 'Denting'.

Baca Juga:

Tak berhenti di situ, Baskara Putra atau Hindia membawakan lagu Tentang Seseorang, yang memukau para penonton.

Suara riuh penonton menggema tatkala El Putra Sarira dan Leya Princy, pemeran Rangga & Cinta menyanyikan 'Suara Hati Seorang Kekasih,' yang dilanjutkan dengan adegan ikonik di bandara.

"Kamu enggak jadi pergi kan?" tanya Leya sang pemeran Cinta.

Baca Juga:

"Saya harus pergi. Baca halaman terakhir," jawab Rangga, yang dialognya disambut riuh penonton.

Pertunjukan dilanjutkan dengan lagu Ost. Rangga & Cinta yang dibawakan Bilal Indrajaya dan Andien.

Panggung Synchronize Festival 2025 hari kedua menghadirkan pertunjukan drama musikal bertajuk 'Musik Dari Rangga & Cinta'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Musik Dari Rangga & Cinta  drama musikal  sal priadi  Hindia  Bilal Indrajaya  Synchronize Festival 2025 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp