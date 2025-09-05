Sal Priadi Tampilkan Tuntutan 17+8 di Pestapora, Penonton Teriak Jangan Ingkari Janji

Jumat, 05 September 2025 – 16:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sal Priadi tampil duet dengan salah satu band rock Indonesia, Slank di Festival Pestapora 2025.

Pada momen tersebut, Sal Priadi memberikan penampilan yang berbeda ketika membawakan lagu Orkes Sakit Hati milik Slank.

Sal Priadi menampilkan tuntutan rakyat 17+8 baru-baru ini, yang divisualisasikan di layar sepanjang lagu.

Dia mengajak seluruh penonton untuk bersama-sama mengucapkan lirik "Jangan Ingkari Janji" yang menjadi bagian penting dari lagu tersebut.

Bagian lirik Jangan ingkari janji pun diikuti dengan antusias oleh seluruh penonton yang hadir, sebagai bentuk sentilan kecil untuk pemerintah.

Setelah membawakan lagu tersebut, Sal Priadi mengucapkan terima kasih atas lagu yang telah dinyanyikannya.

"Terima kasih untuk lagu ini," kata Sal di atas panggung Pestapora, Jumat (5/9).

Sal juga menyampaikan harapan agar tuntutan-tuntutan yang divisualisasikan dapat segera dipenuhi pemerintah.